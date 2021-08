Spitzenpolitiker rufen zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Tage vor neuen Bund-Länder-Beratungen zum künftigen Kurs in der Corona-Politik haben sich mehrere Spitzenpolitiker zur Zukunft kostenloser Tests geäußert. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sprach sich dafür aus, dass Nicht-Geimpfte ab Oktober Corona-Tests bezahlen müssen. Wichtig sei aber, dass alle, die sich nicht impfen lassen wollen, auch weiterhin die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen, so Scholz in der SZ von morgen. Grünen-Co-Chef Habeck ist dagegen, kostenlose Tests abzuschaffen. Im ZDF-Sommerinterview warb er vielmehr für niedrigschwellige Angebote und appellierte an Ungeimpfte, ihren inneren Schweinehund zu überwinden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 22:30 Uhr