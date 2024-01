Spitzenpolitiker rufen Landwirte zur Mäßigung auf

Berlin: Zum Start der bundesweiten Protestwoche der Bauern rufen Spitzenpolitiker zum Maßhalten auf: Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Castellucci, sagte der "Augsburger Allgemeinen", Protest sei erlaubt. Aber leider sei der Versuch radikaler Kräfte Realität, die Proteste zu unterwandern. Dagegen helfe nur glasklare Distanzierung, so Castellucci. Der Verkehrspolitiker Theurer von der FDP warnte dagegen vor einer Vorverurteilung der Proteste: Die Bauern-Demos, die er erlebt habe, seien friedlich und diszipliniert gewesen, so Theurer. Ähnlich argumentiert auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber. Im BR-Interview verteidigte sie heute Früh noch einmal die Proteste. Das Maß sei voll, so Kaniber. Die Bauern dürften nicht für die schlechte Haushaltspolitik der Bundesregierung bezahlen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 07:00 Uhr