Spitzenkandidaten von Union und SPD absolvieren letzte Wahlkampfauftritte

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzenkandidaten von Union und SPD, Laschet und Scholz, kämpfen auch heute noch einmal um Wählerstimmen. Scholz konzentriert sich dabei auf seinen Wahlkreis in Potsdam, Laschet tritt gemeinsam mit Kanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. Damit geht ein Bundestags-Wahlkampf zuende, in dem die Behörden allein in den vergangenen Wochen mehr als 4.200 Straftaten registriert haben. Es handelt sich vor allem um Sachbeschädigungen - zum Beispiel an Wahlplakaten. Der Ausgang der morgigen Abstimmung ist laut Meinungsumfragen offen. Experten erwarten, dass sich daran eine lange Phase der Koalitionsfindung anschließen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 15:15 Uhr