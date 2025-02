Spitzenkandidaten Scholz und Merz geben ihre Stimme ab

Berlin: Bei der Bundestagswahl haben am Vormittag einige Spitzenpolitiker unter Medienbegleitung ihre Stimme im heimischen Wahllokal abgegeben. Bundeskanzler Scholz wählte in Potsdam, wo er auch das Direktmandat hält. Unions-Spitzenkandidat Merz war an seinem Heimatort im Hochsauerlandkreis im Wahllkokal. Dort hatte er nach seiner Rückkehr in die Politik bei der vergangenen Wahl mit gut 40 Prozent das Direktmandat für die CDU geholt. Der bayerische Ministerpräsident Söder wählte in Nürnberg. Er zeigte sich dort zuversichtlich für das Unionswahlergebnis. In Umfragen liegt die Union klar vorne mit etwa 30 Prozent. Ob und mit wem sie letztlich regieren kann, dürfte entscheidend vom Abschneiden der kleinen Parteien abhängen. Derzeit kämpfen die FDP und das BSW um die Fünf-Prozent-Hürde. Die Freien Wähler hoffen, über drei Direktmandate den Einzug ins Parlament zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 13:00 Uhr