Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen geben ihre Stimme ab

15.05.2022 12:00 Uhr

Düsseldorf: Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Spitzenkandidaten der großen Parteien ihre Stimmen abgegeben. Ministerpräsident Wüst von der CDU forderte die Menschen auf, auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. SPD-Spitzenkandidat Kutschaty äußerte sich ähnlich und sagte, der Wahltag sei der "Festtag der Demokratie". In Nordrhein-Westfalen läuft seit dem Vormittag die Wahl eines neuen Landtags. Beim größten politischen Stimmungstest in diesem Jahr sind rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Laut letzten Umfragen ist dabei ein Regierungswechsel zu erwarten, weil es für die schwarz-gelbe Koalition wohl keine Mehrheit mehr geben dürfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 12:00 Uhr