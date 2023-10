Spitzenkandidaten der bayerischen Parteien liefern sich einen Schlagabtausch

Nürnberg: Nach dem Duell zwischen CSU-Chef Söder und dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hartmann haben sich die Vertreter von SPD, Freien Wählern, FDP und AfD einen Schlagabtausch im BR-Fernsehen geliefert. Vier Tage vor der Landtagswahl warf Freie-Wähler-Chef Aiwanger der Ampelkoalition in Berlin vor, sie regiere systematisch gegen die Mehrheit der Bevölkerung. So wünschten sich die meisten Wähler in Deutschland eine striktere Migrationspolitik. Zustimmung bekam Aiwanger vom AfD-Politiker Böhm, der auch in der Verkehrspolitik Übereinstimmung mit den Freien Wählern sah. Die Vertreter der SPD und der FDP kritisierten Aiwanger vor allem für dessen Wirtschaftspolitik als zuständiger Minister in Bayern. SPD-Spitzenkandidat von Brunn nannte Aiwanger ein Standortrisiko für den Freistaat. Martin Hagen von der FDP sagte, Bayern brauche Wirtschaftskompetenz und keinen Populismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 06:00 Uhr