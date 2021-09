Spitzenkandidaten absolvieren letzte Wahlkampfauftritte

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einen Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien noch ein letztes Mal um Stimmen. Der offizielle Wahlkampfabschluss fand gestern statt, aber heute ist SPD-Kanzlerkandidat Scholz nochmal in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs. Dort bewirbt er sich um ein Direktmandat für den Bundestag, ebenso wie die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock. Sie hat heute keinen größeren offiziellen Termin mehr. Die Spitzenkandidatin der Partei "Die Linke", Wissler, ist am späten Nachmittag in Potsdam. Unions-Kanzlerkandidat Laschet tritt zusammen mit Kanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. Die FDP beendet ihren bundesweiten Wahlkampf heute mit Kundgebungen in Köln und Düsseldorf. AfD-Spitzenkandidatin Weidel ist unter anderem bei einer Kundgebung in Karlsruhe. - Das Rennen um den Sieg bei der Bundestagswahl ist laut Wahlforschern noch offen. Infratest dimap sieht nur einen geringen Abstand zwischen Union und SPD. Die aktuelle schwarz-rote Koalition hat in den Augen der Befragten aber keine Zukunft: 57 Prozent sind mit ihrer Arbeit unzufrieden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 07:00 Uhr