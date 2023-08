Spitzengespräch zur Kindergrundsicherung bleibt ohne Ergebnis

Berlin: In der Bundesregierung gibt es weiter keine Einigung über die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, blieb heute ein Gespräch zwischen Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus ohne Ergebnis. Man wolle möglichst noch vor der Kabinettsklausur in Meseberg am Dienstag zu einer Einigung kommen. Über das Thema wird in der Koalition seit Monaten gestritten. Es geht um die inhaltliche Ausgestaltung und die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Damit sollen Leistungen für Familien zusammengefasst und nach dem Willen der Grünen auch erhöht werden. Die FDP sieht Leistungserhöhungen kritisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 18:00 Uhr