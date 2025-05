Spitzengehälter steigen besonders stark

Manager-Gehälter steigen deutlich stärker als die von Normalverdienern: Laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam wuchsen die Einkünfte der Chefs zwischen 2019 und 2024 weltweit um 50 Prozent. Das sei 56 Mal so viel wie das Plus bei den Reallöhnen der abhängig Beschäftigten. In Deutschland haben die Bezüge von Managern Oxfam zufolge 30 Mal so stark zugelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 11:15 Uhr