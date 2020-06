Spionage-Urteil: USA fordern sofortige Freilassung von Paul Whelan

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die USA haben die sofortige Freilassung des wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilten Paul Whelan gefordert. Der US-Botschafter in Moskau, Sullivan, bezeichnete das Urteil als Hohn. Der Diplomat erschien selbst am Gerichtsgebäude. Dieser geheime Prozess, bei dem kein einziger Beweis vorgelegt wurde, so Sullivan, sei ein ungeheuerlicher Verstoß gegen die Menschenrechte und die internationalen rechtlichen Normen. Das Urteil werde die Beziehungen zwischen Washington und Moskau weiter belasten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 17:00 Uhr