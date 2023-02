Spielwarenmesse in Nürnberg zieht weniger Besucher an

Nachrichtenarchiv - 05.02.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die erste Spielwarenmesse nach drei Jahren hat weniger Besucher angelockt als vor der Corona-Pause. Wie die Veranstalter mitteilten, war die größte Spielwarenmesse der Welt zwar wieder fast so groß wie vor der Pandemie. Die Zahl der Fachbesucher ging aber um acht Prozent zurück. Laut Veranstaltern lag das an den ausbleibenden Gästen aus Russland und China. Rund 2100 Aussteller aus 70 Ländern hatten in Nürnberg fünf Tage lang ihre Neuheiten präsentiert. Zum ersten Mal waren die Ukraine, Frankreich und Usbekistan mit eigenen Ständen vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 22:00 Uhr