Spielwarenmesse beginnt in Nürnberg

Nürnberg: Am Vormittag wird die weltgrößte Spielwarenmesse eröffnet. Rund 2400 Aussteller aus etwa 70 Ländern präsentieren die Neuheiten der Branche. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Spielzeugen und Spielen für Erwachsene. Für sie gibt es Brettspiele, aber auch Sammelobjekte sowie Rollen- und Fantasy-Spiele. Erwachsene gelten als zahlungskräftige Zielgruppe der Branche. Um nachhaltiges Spielzeug dreht sich die Sonderschau "Toys go green": hier werden Produkte gezeigt, die aus recycelten oder nachhaltigen Materialen hergestellt wurden. Es handelt sich um eine reine Fachmesse; nur am Samstag, dem letzten Messetag, ist die Halle für Modelleisenbahnen und Modellbau für alle geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 08:00 Uhr