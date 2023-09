Spielwarenhersteller Haba meldet Insolvenz an

Bad Rodach: Der wirtschaftlich in Schieflage geratene Spielwarenhersteller Haba hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Das Amtsgericht Coburg hat einem entsprechenden Antrag stattgegeben. Haba-Geschäftsführer Wilhelm teilte mit, der Schritt sei nicht leicht gewesen, bedeute aber auch die Chance auf einen Neustart. Der Coburger Landrat, Straubel, sprach in einer ersten Reaktion von einem „absoluten Schlag“ für die Region. Das Familienunternehmen Haba war vor mehr als 85 Jahren gegründet worden und ist mit 2.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Bereits Anfang August hatte der Spielwarenhersteller angekündigt, den Geschäftsbereich Jako-o für Kinderbekleidung Anfang 2024 einzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 19:00 Uhr