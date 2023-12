Spielwaren- und Möbelhersteller Haba nennt Details von Sanierungskonzept

Bad Rodach: Der finanziell angeschlagene Spielwaren- und Möbelhersteller Haba hat Details seines Sanierungskonzepts bekannt gegeben. Wie die Firma mitteilte, sollen rund 500 Stellen abgebaut werden, der Großteil am Firmensitz im Landkreis Coburg. Haba will sich nach eigenen Angaben wieder auf hochwertige Spielwaren und Spiele zur Entwicklungsförderung konzentrieren. Auch bei der Fertigung von Möbeln für Kindertagesstätten sieht die Firma großes Potenzial. Der Standort für Schulmöbel in Eisleben in Sachsen-Anhalt soll hingegen verkauft werden. Das Insolvenzverfahren soll Ende Februar nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 18:00 Uhr