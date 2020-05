Spielplätze und Museen sollen wieder geöffnet werden

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Spielplätze sollen geöffnet werden, Gottesdienste wieder stattfinden und auch Museen und andere kulturelle Einrichtungen sollen wieder öffnen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder geeinigt. Die Lockerungen sollen aber mit strengen Hygienevorschriften und einer begrenzten Besucherzahl verbunden sein. Wie die Beschlüsse in Bayern umgesetzt werden, wird laut Ministerpräsident Söder in der nächsten Woche entschieden. Die Kanzlerin betonte, die Gefahr durch die Corona-Pandemie sei noch lange nicht gebannt. Deshalb bleibe Vorsicht das Gebot. Die geltende Kontaktsperre bleibt mindestens bis zum 10. Mai bestehen. Wie es mit Schulen, Kitas und Sporteinrichtungen weitergeht, soll am kommenden Mittwoch besprochen werden. Über ein Konzept für mögliche Öffnungen in der Gastronomie wird erst bei der übernächsten Bund-Länder-Konferenz beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 21:15 Uhr