"Spiegel"-Chefredakteur muss gehen

Hamburg: Nach vier Jahren an der Spitze verlässt Chefredakteur Steffen Klusmann das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Nach Angaben des Medienhauses findet der Schritt im gegenseitigen Einvernehmen statt. In einer Mitteilung Klusmanns heißt es, in entscheidenden strategischen Fragen habe es mit der Geschäftsführung in jüngster Zeit keine Einigung gegeben. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über einen Machtkampf an der Spitze des "Spiegels" gegeben. Neuer Mann an der Spitze ist der langjährige "Spiegel"-Autor Dirk Kurbjuweit.

