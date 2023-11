"Spiegel"-Bericht sieht erneut ukrainische Beteiligung bei Anschlag auf Nord Stream-Pipelines

Kiew: In den Ermittlungen rund um die Angriffe auf die beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 führt offenbar eine neue Spur in die Ukraine. Laut Recherchen des "Spiegels" und der "Washington Post" soll ein Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte eine maßgebliche Rolle bei den Sprengstoff-Anschlägen auf die Erdgasleitungen im September 2022 gehabt haben. Ukrainische wie auch internationale Sicherheitskreise vermuten demnach, dass der 48-Jährige die Anschläge koordiniert und das Sabotagekommando unterstützt habe. Er selbst bestreitet eine Beteiligung. Bereits in den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise darauf, dass ukrainische Täter hinter den Anschlägen stehen könnten. Im Sommer hatte ein niederländischer Sender berichtet, dass der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj federführend mit der Aktion betraut gewesen sei. Auch er weist die Anschuldigungen nach wie vor zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 23:00 Uhr