Spezialschiff mit Atommüll-Behältern erreicht Deutschland

Nordenham: In der Früh sind sieben Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Atomabfall in Deutschland angekommen. Wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service sagte, legte ein Spezialschiff planmäßig im Hafen in Nordenham in Niedersachsen an. Die Behälter kommen aus einer Aufarbeitungsanlage in Großbritannien und werden nun mit dem Zug nach Niederbayern transportiert - und zwar in das Zwischenlager am Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes Isar 2 im Landkreis Landshut. Details zur Route sowie zum Zeitplan werden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Atomgegner halten seit einigen Tagen an verschiedenen Orten Kundgebungen und Mahnwachen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 08:00 Uhr