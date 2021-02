Spendensammler Tom Moore musste ins Krankenhaus

Eltern und Helfer retten Kind in Bad Kissingen vor dem Ertrinken

Bad Kissingen: Eltern und Helfer haben in der unterfränkischen Stadt ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Der neun Jahre alte Junge war mit seiner Familie im Luitpoldpark in Bad Kissingen spazieren, als er zu nahe an die hochwasserführende Saale kam und in den Fluss fiel. Mutter und Vater sprangen hinterher, um ihren Sohn zu retten. Der Vater erreichte ihn und konnte sich mit ihm zusammen auf eine Insel retten. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst brachten die beiden von dort wieder an Land; die Mutter hatte es vorher geschafft, alleine ans Ufer zu schwimmen. Eltern und Kind wurden wegen Unterkühlungen vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 21:00 Uhr