Spenden für Trump steigen nach Schuldspruch kräftig an

Washington: Der frühere US-Präsident Trump profitiert offenbar finanziell von seiner Verurteilung im Schweigegeld-Prozess. Wie sein Wahlkampfteam mitteilte, sind im gesamten Monat Mai mehr als 140 Millionen Dollar an Spenden eingegangen - davon mehr als Drittel in den ersten 24 Stunden nach dem Urteil. Laut dem Trump-Team waren unter den Spendern auch viele, die erstmals Geld für den Ex-Präsidenten gegeben hätten. Dieser war vergangene Woche in einem Prozess um verschleierte Schweigegeld-Zahlungen an eine frühere Porno-Darstellerin in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Der amtierende Präsident Biden bezeichnet Trump im laufenden Wahlkampf inzwischen als "verurteilten Straftäter".

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 12:45 Uhr