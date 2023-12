Spenden beim Sternstunden-Tag überschreitet die 3 Millionen

München: Am heutigen Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks ist bei den Spenden inzwischen die drei Millionen-Euro-Grenze überschritten worden. Im Rahmen dieser Benefiz-Aktion ruft der BR zum 30sten Mal auf, für Kinder in Not zu spenden. Viele Prominente und Freiwillige nehmen die Anrufe entgegen unter der Telefon-Nummer: 0137 - 10 10 200. Gespendet werden kann auch online. Bei einer Gala, die ab 20.15 im BR-Fernsehen übertragen wird, werden die Projekte vorgestellt, die von Sternstunden unterstützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 16:00 Uhr