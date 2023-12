Spenden beim Sternstunden-Tag überschreiten 12-Millionen-Grenze

München: Am Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks sind inzwischen mehr als zwölf Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Im Rahmen dieser Benefiz-Aktion hat der BR zum 30. Mal aufgerufen, für Kinder in Not zu spenden. Viele Prominente und Freiwillige nahmen bis zum Abend Anrufe entgegen. Gespendet werden kann jetzt noch online.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 23:00 Uhr