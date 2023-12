Spenden beim Sternstunden-Tag überschreiten 10-Millionen-Grenze

München: Am heutigen Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks sind inzwischen mehr als zehn Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Im Rahmen dieser Benefiz-Aktion ruft der BR zum 30sten Mal auf, für Kinder in Not zu spenden. Viele Prominente und Freiwillige nehmen bis 23 Uhr die Anrufe entgegen unter der Telefon-Nummer: 0137 - 10 10 200. Gespendet werden kann auch online.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 21:00 Uhr