Spekulationen über Morawiecki-Äußerungen zu Ende der Waffenlieferungen

Warschau: Nachdem der polnische Ministerpräsident Morawiecki ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hat, ist unklar, ob das einen vollständigen Stopp der Rüstungsgüter für Kiew bedeutet. Im Fernsehen hatte Morawiecki erklärt, dass Warschau nun sich selbst mit modernsten Waffen ausrüsten müsse. Polen solle eine der stärksten Landstreitkräfte in Europa werden. Allerdings hatte Morawiecki im gleichen Interview klargestellt, dass Warschau keinesfalls die Sicherheit der Ukraine gefährden werde. Die Äußerungen des Ministerpräsidenten erfolgten vor dem Hintergrund des Streits über ukrainische Getreideexporte. Die EU hatte das Embargo beendet, Polen und andere östliche Staaten wollen an Importbeschränkungen festhalten, um die eigene Landwirtschaft zu schützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 09:45 Uhr