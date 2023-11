Spekulationen über Freilassung von Hamas-Geiseln gewinnen an Fahrt

Tel Aviv: Seit der Nacht verdichten sich Hinweise auf eine mögliche Absprache zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas. Zunächst hatte die "Washington Post" über eine fünftägige Feuerpause berichtet. Sowohl das Weiße Haus, als auch Israels Ministerpräsident Netanjahu dementierten jedoch wenig später. Seit kurzem berichtet nun ein israelischer Fernsehsender über Details zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Demnach soll die Hamas grundsätzlich dazu bereit sein, 87 Geiseln freizulassen. Unter ihnen hauptsächlich Frauen, Kinder und Jugendliche sowie Ausländer. Im Gegenzug, so hieß es weiter, müsse Israel sich zu fünf Tagen Kampfpause im Gazastreifen sowie zur Freilassung von palästinensischen Häftlingen verpflichten. Laut Bericht fordert die Hamas zudem die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Küstenstreifen. Über den Deal wird demnach in Katar verhandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 09:30 Uhr