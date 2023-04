Spekulationen über Erdogans Gesundheitszustand

Meldungsarchiv - 27.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Rund 1,5 Millionen Türken in Deutschland sind seit heute zur Parlaments- und Präsidentschaftswahl aufgerufen. Sie haben bis 9. Mai Zeit, ihre Stimme abzugeben. In der Türkei wird erst am 14. Mai abgestimmt. Dort wird die Endphase des Wahlkampfs von Spekulationen über den Gesundheitszustand von Präsident Erdogan überschattet. Er hatte zuletzt mehrere Termine abgesagt. Erdogans Stellvertreter Oktay widersprach Gerüchten, wonach der Präsident mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden ist.

