Spekulation um baldige Entscheidung im Fall Aiwanger

München: Die politische Zukunft von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger könnte sich heute entscheiden. Ministerpräsident Söder hat für 11 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Zuvor hatte die CSU Aiwangers Antworten auf 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre ausgewertet. Aiwanger selbst hat einen Rücktritt bisher ausgeschlossen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, er sehe keinen Grund für einen Verzicht auf sein Amt. Der Freie-Wähler-Chef betonte außerdem, er sehe sich als Opfer einer Hexenjagd. Die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Münch, findet diese Wortwahl unangebracht: Es handele sich um Recherchen im Wahlkampf - damit müsse man in der Politik umgehen können, sagte sie im ZDF.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 08:30 Uhr