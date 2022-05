Spediteure warnen trotz Tankrabatt vor Versorgungsengpässen

CDU und Grüne in NRW entscheiden über Koalitionsverhandlungen

Düsseldorf: Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Spitzengremien von CDU und Grünen, ob ihre Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Grundlage ist ein Sondierungspapier, das beide Seiten in den vergangenen zwei Tagen erarbeitet haben. In Essen berät ein Kleiner Parteitag der Grünen darüber, seitens der CDU trifft sich der erweiterte Landesvorstand in Düsseldorf. Schwarz-Grün galt schon unmittelbar nach der Wahl als wahrscheinlichste Option für die nächste Regierung in NRW.

