Spediteure beklagen sich in Brüssel über Blockabfertigung in Tirol

Frankfurt am Main: Wegen der Blockabfertigung für LKW durch die Behörden in Tirol haben sich die Spediteure bei der EU-Kommission beklagt. Ein entsprechendes Schreiben haben mehrere Verbände an Kommissionspräsidentin von der Leyen gerichtet. Darin beschweren sich die Berufsverbände aus Deutschland, Österreich, Italien und anderen Ländern über eine - so wörtlich - einseitige Anti-Transitpolitik Tirols. Seit Jahren werde der Güterverkehr auf der wichtigsten alpenquerenden Strecke massiv eingeschränkt. Dadurch werde die Versorgung der Bevölkerung behindert. Die Tiroler Landesregierung argumentiert dagegen, sie müsse eine Überlastung des Inntals durch den Schwerverkehr verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 18:00 Uhr