SPD zu Verschärfungen beim Bürgergeld bereit

Berlin: SPD-Chef Klingbeil will nach der Bundestagswahl die Regeln für das Bürgergeld verschärfen. "Als SPD haben wir Änderungen am Bürgergeld auf den Weg gebracht, die jetzt im Bundestag liegen", sagte Klingbeil den Funke-Zeitungen. Nach seinen Worten geht es um schärfere Sanktionen gegen so genannte Totalverweigerer, die Jobangebote wiederholt ablehnen, sowie gegen Bürgergeldbezieher, die beim Schwarzarbeiten erwischt werden. Mit Blick auf CDU und CSU, die das Bürgergeld abschaffen wollen, sagte Klingbeil: Wir korrigieren, wo Bedarf ist und spielen Menschen nicht gegeneinander aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 04:00 Uhr