SPD zeigt sich nach erster Ampel-Sondierung optimistisch

08.10.2021 08:00 Uhr

Berlin: Nach dem ersten Sondierungsgespräch mit Grünen und FDP zeigt sich SPD-Generalsekretär Klingbeil zuversichtlich. In den ARD-Tagesthemen sagte er, er gehe davon aus, nächste Woche voranzukommen und eine Basis zu finden, die großen Zukunftsaufgaben anzupacken. Man habe Tacheles geredet an vielen Stellen, so Klingbeil weiter, und das sei gut und sinnvoll gewesen. Am Montag gehe es weiter. Unterdessen fordern die Jusos Mitsprache bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Die Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Rosenthal, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man wolle mit am Tisch sitzen, wenn nach den Sondierungen konkret über Inhalte verhandelt wird. Den Jusos gehe es dabei unter anderem um sozialen Fortschritt wie etwa die Überwindung von Hartz IV.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 08:00 Uhr