SPD wünscht sich Rot-Grün, Merz erhöht Druck auf FDP

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestagswahlkampf läuft die Debatte über mögliche Bündnisse nach dem 26. September. SPD-Chef Walter Borjans sagte am Abend in der ARD-Sendung "Anne Will", es gehe ihm darum, möglichst weite Teile des eigenen Programms umzusetzen. Am liebsten sei ihm eine Koalition mit den Grünen. Ähnlich hatte sich auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz geäußert. Rot-Grün hat in aktuellen Umfragen allerdings keine Mehrheit. Deshalb gibt es Diskussionen über Dreier-Bündnisse. In diesem Zusammenhang betonte der CDU-Politiker Merz zunächst, alle demokratischen Parteien müssten koalitionsfähig sein. Im ARD-Interview empfahl er dann aber der FDP, eine gemeinsame Regierung mit SPD und Grünen auszuschließen. FDP-Chef Lindner vermied es allerdings erneut, eine solche Ampel-Koalition abzulehnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 23:00 Uhr