SPD wird stärkste Kraft bei Bürgerschaftswahl in Bremen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: In der Hansestadt könnte nach der Bürgerschaftswahl die rot-grün-rote Koalition fortgesetzt werden. Die SPD konnte im Vergleich zu 2019 wieder deutlich zulegen und kommt nach den Prognosen auf Werte zwischen 29,5 und 30 Prozent. Die Grünen büßten stark ein und verzeichnen zwischen 12 und 12,5 Prozent. Die Linke erhielt den Prognosen zu Folge 10,5 bis 11 Prozent. Zweitstärkste Kraft in Deutschlands kleinstem Bundesland wurde die CDU mit 24,5 bis 25,5 Prozent. Die Liberalen kommen auf 5 bis 5,5 Prozent, die rechtspopulistischen BIW auf 10,5. Der wiedergewählte Bürgermeister Bovenschulte von der SPD wollte sich am Wahlabend noch nicht auf eine Fortsetzung der bestehenden Koalition festlegen. Er werde mit allen demokratischen Parteien sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 21:00 Uhr