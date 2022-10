SPD wird laut Hochrechnung stärkste Kraft in Niedersachsen

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Weil wohl stärkste Kraft geworden. Nach der aktuellen Hochrechnung verlieren die Sozialdemokraten im Vergleich zur letzten Wahl zwar fast vier Prozentpunkte, liegen mit 33,3 Prozent aber klar vorn. Der 63-jährige Weil peilt damit seine dritte Amtszeit an. Weil die Grünen deutlich auf 13,8 Prozent zulegen, würde es nach aktuellem Stand für ein rot-grünes Bündnis reichen. Weil hat bisher mit der CDU regiert, möchte diese Koalition aber nicht fortsetzen. Die Christdemokraten fahren unter Herausforderer Althusmann mit 28,0 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren ein. Die AfD kommt auf 11,7 Prozent und kann ihr Ergebnis von 2017 fast verdoppeln. Die FDP liegt bei genau fünf Prozent und muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Linke verpasst die Fünf-Prozent-Hürde mit 2,6 Prozent deutlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 19:00 Uhr