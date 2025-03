SPD wirbt in Koalitionsverhandlungen für Reichensteuer

Union und SPD verhandeln weiter über eine gemeinsame Regierungskoalition: Knackpunkt dabei ist die Steuerpolitik. Die Union lehnt Erhöhungen ab, die SPD will die Reichsten in Deutschland stärker belasten. Die Beratungen von CDU, CSU und SPD in Berlin finden zunächst in kleinen Gruppen statt, bevor dann am Abend die 19 Hauptverhandler zusammenkommen. Trotz der inhaltlichen Uneinigkeit sprechen alle Beteiligten von einem sehr guten Gesprächsklima.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 31.03.2025 15:00 Uhr