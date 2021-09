SPD will zügige Regierungsbildung

Das Wetter in Bayern: in der Nacht Wolken, Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten um 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe und in Teilen Ostbayerns bewölkt, sonst freundlich mit einigen Wolkenfeldern. In der Nacht überwiegend bewölkt, später Schauer, örtlich auch Gewitter; Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen windig und teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern, vor allem im Osten und Süden. Am Donnerstag und Freitag überwiegend sonnig. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 17:00 Uhr