SPD will starke Mieterhöhungen für drei Jahre stoppen

Berlin: Die SPD will starke Mieterhöhungen für die nächsten drei Jahre stoppen. In einem Beschlusspapier für die kommende Fraktionsklausur, aus dem die "Bild am Sonntag" zitiert, ist von einem bundesweiten Mietenstopp die Rede. Konkret soll in angespannten Wohngegenden die Miete in drei Jahren um maximal sechs Prozent steigen dürfen. Außerdem soll die ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschritten werden. Derzeit gilt eine Grenze von 20 Prozent in drei Jahren, in Gegenden mit knappem Wohnraum sind es 15 Prozent. Auch Indexmietverträge sollen neu geregelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 12:00 Uhr