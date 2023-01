SPD will sich bei Außen- und Sicherheitspolitik neu ausrichten

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD will angesichts globaler Krisen und Veränderungen ihre Außen- und Sicherheitspolitik neu ausrichten. Morgen soll das Präsidium der Partei über ein Positionspapier beraten. Auf 21 Seiten hat die Kommission für Internationale Politik Vorschläge gesammelt, wie sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch aussehen könnten. Das ARD-Hauptstadtstudio hatte zuerst darüber berichtet. Demzufolge weisen die Autoren Deutschland eine Führungsrolle in Europa zu. Es sei Zeit, mehr Verantwortung dafür zu übernehmen, was Grundlage für Wohlstand, Freiheit und Frieden bei uns sei, eine regelbasierte internationale Ordnung. Mit Blick auf Russland heißt es, man habe zu lange auf eine kooperative Zukunft mit Moskau gesetzt. Außerdem müsse man wirtschaftlich unabhängiger von China werden. Gefordert wird in dem Papier auch eine bessere Ausstattung der Bundeswehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2023 15:00 Uhr