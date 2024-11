SPD will Scholz heute offiziell als Kanzlerkandidat nominieren

Berlin: Bundeskanzler Scholz kann heute die vorletzte offizielle Hürde zur zweiten Kanzlerkandidatur für die SPD nehmen. In Berlin kommen die Gremien der Partei zusammen, um ihn zu nominieren. Die Sozialdemokraten wollen damit einen Schlusspunkt hinter die wochenlange Diskussion setzen, ob nicht Bundesverteidigungsminister Pistorus der geeignetere Kanzlerkandidat wäre. Pistorius schneidet in Umfragen sogar besser ab, als der Kanzlerkandidat der Union, Merz. Auch Pistorius stimmt heute mit über Scholz' Kandidatur ab. Beim Parteitag der Jugendorganisation der SPD am Wochenende forderte Juso-Chef Türmer, jetzt müsse aus Olaf dem Kanzler Olaf der Kanzlerkandidat werden, auch indem eine Veränderung in der Tonalität und der Programmatik erfolge. Beim Parteitag am 11. Januar kommendes Jahr treffen die Delegierten der SPD dann die endgültige Entscheidung über Scholz' Kanzlerkandidatur.

