SPD will schnell Haushaltsdetails für 2024 klären

Berlin: Die Bundesregierung wird offenbar heute den Nachtragshaushalt für 2023 auf den Weg bringen. Angaben der SPD zufolge will das Kabinett darüber abstimmen. Zentral ist dabei die erneute Aussetzung der Schuldenbremse. Es wäre das vierte Jahr in Folge. Begründet werden muss sie mit einer Notlage. SPD-Fraktionschef Mützenich verwies dafür in der ARD auf den Krieg in der Ukraine und den wiederaufgeflammten Konflikt im Nahen Osten. Im Anschluss an den Etat '23, so Mützenich, müsse das Parlament dann schnell in Sondersitzungen über den Haushalt 2024 beraten. Dabei betonte er, dass eine vorläufige Haushaltsführung durch den Finanzminister vermieden werden müsse. Deswegen solle der Bundestag noch vor dem Jahresende den Haushalt für das kommende Jahr beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 21:00 Uhr