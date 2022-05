SPD will Ostpolitik neu ausrichten

Das Wetter: Im Norden freundlich, im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nordbayern überwiegend freundlich, im Süden bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 14 bis 22 Grad. In der Nacht im Süden nachlassender Regen, sonst wenig Änderung; Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen in Alpennähe noch unbeständig, am Nachmittag nördlich des Mains vorübergehend Schauer. Danach freundlich. Tageshöchstwerte 16 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 12:00 Uhr