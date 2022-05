SPD will Ostpolitik neu ausrichten

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat eine grundsätzliche Neuausrichtung der Ostpolitik seiner Partei angekündigt. In der "Welt am Sonntag" räumte er ein, die SPD habe sich zu stark auf Russland konzentriert. Künftig müsse seine Partei viel stärker mit osteuropäischen Staaten kooperieren. Vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges stimme es nicht mehr, dass Sicherheit in Europa nur mit Russland zu erreichen sei. So steht es bislang im Grundsatzprogramm der SPD. Die partei-interne Kommission "Internationale Politik" soll Klingbeil zufolge in den kommenden Monaten die künftigen Grundsätze sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik bestimmen. Dazu gehöre auch ein kritischer Blick zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2022 10:45 Uhr