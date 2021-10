SPD will in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken regieren

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Güstrow: Die SPD will in Mecklenburg-Vorpommern künftig zusammen mit der Linken regieren. Ministerpräsidentin Schwesig sagte, diese Entscheidung hätten die Parteigremien getroffen. Damit wechseln die Sozialdemokraten nach 15 Jahren den Regierungspartner. Vor dem langjährigen Bündnis mit der CDU hatte die SPD schon einmal acht Jahre lang mit der Linken regiert. Bei der Landtagswahl am 26. September war die SPD klar stärkste Kraft geworden. Danach hatte sie sowohl mit CDU und Linken als auch mit Grünen und FDP sondiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 20:00 Uhr