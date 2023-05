Meldungsarchiv - 24.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: In der Hansestadt hat sich der SPD-Landesvorstand dafür ausgesprochen, das Bündnis mit den Grünen und der Linken fortzusetzen. SPD- Bürgermeister Bovenschulte sagte, mit den beiden Parteien sollen Koalitionsgespräche aufgenommen werden. Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft Mitte Mai war die SPD eindeutig stärkste Kraft. Das in Westdeutschland einmalige rot-grün-rote Bündnis in einem Landesparlament besteht seit 2019.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 20:00 Uhr