SPD will im Wahlkampf für Deckel bei Pflegekosten werben

Berlin: Die SPD will im Bundestagswahlkampf versprechen, die Pflegekosten zu begrenzen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" aus dem Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Pflege dürfe kein Luxus sein, heißt es demnach in dem Papier. Konkret soll der Eigenanteil für die stationäre Langzeitpflege bei maximal 1.000 Euro pro Monat gedeckelt werden. Die Kosten für Miete und Essen kommen wie bisher obendrauf. Durch die Reform würden dem Bericht zufolge Heimbewohner im Schnitt um knapp 700 Euro entlastet. Kanzler Scholz stellt das Wahlprogramm am Dienstag offiziell vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2024 01:00 Uhr