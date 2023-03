SPD will im Koalitionsausschuss Fortschritte beim Ausbau der "Erneuerbaren" erzielen

Meldungsarchiv - 26.03.2023 22:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Hinblick auf den Koalitionsausschuss heute Abend dringt die SPD auf Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Fraktionsvize Miersch forderte kurz vor Beginn der Beratungen im Kanzleramt, die Planungsverfahren, etwa für neue Windräder, zu beschleunigen. Ansonsten sei die Energiewende nicht zu schaffen, so Miersch im "Ersten". Hinsichtlich des Klimas in der Koalition mahnte der SPD-Politiker einen konstruktiven Dialog an und beklagte wörtlich eine Profilierung auf Kosten Anderer. Streit in Koalitionen habe es aber immer gegeben, das gehöre zum Wesen der Demokratie. Der Koalitionsausschuss versucht gegenwärtig, Fortschritte bei strittigen Themen wie Verkehrsinfrastruktur und Modernisierung von Heizungen zu erzielen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2023 22:30 Uhr