SPD will gegen Leerstand in Innenstädten vorgehen

Berlin: Die SPD- Bundestagsfraktion will Innenstädte in Deutschland wiederbeleben und gegen Leerstand vorgehen. Hierfür soll heute ein Maßnahmenkatalog vorgestellt werden, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Daldrup, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Daldrup wörtlich: "Wir müssen handeln, damit es auch in Zukunft lebendige und lebenswerte Städte gibt." In dem Papier fordern die Sozialdemokraten unter anderem, die Nutzung leerstehender Immobilien zu erleichtern, um Betriebe, Handwerker, Kultur- und Bildungseinrichtungen anzusiedeln, sowie die Zulassung von Wohnungen in den Innenstädten zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 07:00 Uhr