SPD will Familiennachzug für Geflüchtete erleichtern

Berlin: Die SPD hat sich für eine Erleichterung des Familiennachzugs für Geflüchtete ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag wurde gestern auf dem Bundesparteitag beschlossen. Darin heißt es, der Familiennachzug müsse auch für Menschen wieder ermöglicht werden, denen hierzulande weder Asyl noch Flüchtlingsschutz gewährt wird, die in ihren Heimatländern aber von Todesstrafe oder Folter bedroht sind. Das sei eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft, heißt es im Antrag der SPD. Darin steht auch, dass die Partei die zivile Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer unterstützt. Die dürfe nicht kriminalisiert werden. Die SPD bekannte sich auch zu Abschiebungen, falls kein Bleiberecht besteht. Das sei notwendig, damit das Recht auf Asyl in der Bevölkerung akzeptiert werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 09:00 Uhr