SPD will Dürer-Hasen als Ampelmännchen in Nürnberg

Nürnberg: Die Nürnberger SPD will den Dürer-Hasen als Ampelmännchen einführen. Ein entsprechender Antrag der Partei sieht vor, dass ein roter Feldhase zum Stehen auffordert und ein grüner zum Gehen. An einigen ausgewählten Kreuzungen in der Stadt soll das Ampelhäschen umgesetzt werden. Der Nürnberger SPD-Chef Nasser Ahmed erklärte, das Ziel sei es, Nürnbergs kulturelles Erbe auf kreative Weise im Stadtraum sichtbar zu machen. Hintergrund des Antrags ist der 555. Geburtstag des Künstlers Albrecht Dürer. Der berühmte Feldhase von Dürer soll so eine neue, moderne Rolle im Stadtbild erhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2025 14:45 Uhr