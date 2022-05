SPD will Bundeswehr-Sondervermögen notfalls ohne Union beschließen

Nachrichtenarchiv - 23.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD will das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro notfalls auch ohne die Unionsparteien durchsetzen. Fraktionschef Mützenich sagte der FAZ, das ginge auch ohne Grundgesetz-Änderung. Man könne sich auch auf Artikel 115 des Grundgesetzes berufen. Auch damit ließen sich die zusätzlichen Schulden begründen. Die Union will die Kredite eigentlich mittragen, verlangt aber auch die Zusage, dass es langfristig mehr Geld für die Bundeswehr gibt. Verteidigungsministerin Lambrecht verwies im Morgenmagazin von ARD und ZDF darauf, dass darüber letztlich immer der Bundestag entscheiden müsse. Man wolle der Bundeswehr zwar dauerhaft mehr Geld überlassen, so die SPD-Politikerin, aber das Parlament müsse auch flexibel über den Haushalt entscheiden können. Man sei aber in guten Gesprächen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2022 08:00 Uhr